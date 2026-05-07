No âmbito das celebrações do Mês da Língua Portuguesa, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida o público para uma sessão especial do Cine Brasil, que marcará a abertura da Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026.

Nesta sexta-feira, será exibido o filme “Grande Sertão”, dirigido por Guel Arraes, adaptação do clássico da literatura brasileira “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, cuja publicação completa 70 anos em 2026.

Sinopse

“Grande Sertão” adapta o romance de Guimarães Rosa para a realidade da periferia urbana. Na trama, a comunidade chamada Grande Sertão é controlada por facções criminosas, onde o confronto entre policiais e bandidos assume contornos de guerra. Nesse contexto, Riobaldo acaba entrando em uma das facções para seguir Diadorim, figura enigmática cuja identidade e a paixão que desperta nele se apresentam como dilemas conflitantes. Em meio a um ambiente hostil, marcado pela violência e pela tensão permanente, Riobaldo enfrenta questões éticas, morais e existenciais, enquanto busca compreender seu lugar no mundo e a própria natureza.

Cine Brasil

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 9 de maio

Horário: 18h

Duração: 1h48

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 18 anos

Participe da abertura da Mostra de Cinema em Língua Portuguesa e celebre a língua portuguesa através do cinema.–