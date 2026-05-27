Kelê – Etiqueta Africana leva São Tomé e Príncipe à CPLP Fashion Week com “Raízes em Movimento”

No passado dia 23 de maio, no prestigiado Casino de Lisboa, a CEO da marca Kelê – Etiqueta Africana, Leise dos Santos, brilhou na CPLP Fashion Week, representando São Tomé e Príncipe com o tema “Raízes em Movimento”. Mais do que um desfile, a apresentação foi uma viagem às raízes africanas, à ancestralidade e à identidade cultural santomense.

A coleção inspirou-se nos padrões autênticos africanos, nos acessórios tradicionais como colares, chinelos e até no simbolismo do pé descalço. O kimono em tecido africano foi peça central, unindo tradição e modernidade sem perder a identidade da marca.

A bandeira de São Tomé e Príncipe teve um papel essencial. Leise dos Santos abriu o desfile com uma bandeira feita à mão e fechou com um vestido artesanal, totalmente inspirado nas cores e na simbologia da bandeira nacional, garantindo que o nome de São Tomé brilhasse do início ao fim.

“A experiência de levar a cultura santomense à CPLP Fashion Week foi um misto de orgulho e responsabilidade. Desde que soubemos da participação, percebemos que representávamos o nosso país num palco internacional de enorme prestígio. Foi um peso que transformámos em força”, afirma Leise dos Santos.

A representação do país foi feita com as cores da bandeira — verde, amarelo, vermelho e preto. Apesar da saia sangui e do kimono serem trajes tradicionais, a criadora optou por não os usar diretamente, para manter a linguagem artística centrada nos tecidos africanos.

A participação na CPLP Fashion Week trouxe nova visibilidade à marca e à moda santomense. O público reagiu com entusiasmo, reconhecendo o talento e o crescimento da Kelê – Etiqueta Africana.

A marca segue agora para um novo desafio: um desfile no dia 29 de maio, no InterContinental Lisbon, a convite da Wine Business Fashion, onde voltará a representar o país.

Entre os grandes objetivos da marca está a criação de estampas exclusivas para São Tomé e Príncipe. Leise dos Santos já desenvolveu várias estampas africanas que representam o povo santomense, tendo já levado essas criações a São Tomé no ano passado. O projeto de produção está em curso, com o objetivo de levar o produto ao mercado português, a São Tomé e Príncipe e ao mundo.

As peças apresentadas no desfile encontram-se disponíveis na loja física da marca Kelê – Etiqueta Africana, situada no Centro Comercial Nevada, Loja 44, Estrada de Benfica, Lisboa, Portugal.

FONTE : Marca Kelê – Etiqueta Africana