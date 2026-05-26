Um dos eventos temáticos mais importantes do Ano do Intercâmbio Humano entre a China e a África foi o amistoso de futebol entre diplomatas africanos na China e alunos de uma escola chinesa, realizado em 24 de maio numa escola secundária de Pequim.

O evento incluiu dois encontros amigáveis: um entre jovens chinesas e africanas, e outro na categoria adulta. Maoulana Charif, Embaixador das Comores na China, também participou do encontro. Numa entrevista concedida à CGTN Français após o jogo, declarou: “Estes intercâmbios humanos e culturais entre a China e a África são extremamente importantes, sobretudo em relação aos jovens, uma vez que a juventude é o futuro.” Segundo ele, é a juventude que está suposta, que é obrigada de alguma forma, a construir uma ponte entre a China e a África.

Quanto aos seus votos para a cooperação sino-africana, ele espera que ambas as partes possam ficar de mãos dadas para contribuir para a paz e o desenvolvimento do mundo inteiro.

Fonte – CGTN