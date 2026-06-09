Cultura O recital poético de Marty Pereira no 1º Festival Tributo de Ação à São By Téla Nón Posted on 9 de Junho de 2026 Related Items:destaque, São Lima Recommended for you “1º Festival Tributo de Ação à São” revelou que a poetisa estava a elaborar novas obras literárias Tributo de Ação à SÃO Conceição Lima (1961-2026), o seu“silêncio franqueia agora o umbral de qualquer coisa” FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ