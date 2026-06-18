“Retratos do Brasil interior” sexta feira no Cine Brasil

Dando continuidade à mostra “Retratos do Brasil interior”, o Cine Brasil apresenta mais uma obra que percorre os caminhos, os sonhos e as fragilidades de personagens marcados pela vida no interior do Brasil.

Na próxima sessão, será exibido o filme “O Palhaço”, dirigido e estrelado por Selton Mello. Com sensibilidade e delicadeza, o longa acompanha a trajetória de um artista itinerante que, entre o riso do público e as dificuldades da estrada, busca compreender o próprio lugar no mundo.

Curiosidade:

“O Palhaço” foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012 e é considerado uma das produções mais sensíveis do cinema brasileiro contemporâneo.

Sinopse

Benjamim e Valdemar formam a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue, integrantes de um pequeno circo itinerante que percorre o interior do Brasil. Embora faça todos rirem, Benjamim vive uma profunda crise pessoal e passa a questionar sua identidade, seus sonhos e seu futuro. Entre estradas de terra, apresentações simples e encontros pelo caminho, o filme constrói um retrato emocionante sobre pertencimento, amadurecimento e esperança.

Cine Brasil

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 19 de junho

Horário: 18h

Duração: 1h28

Venha prestigiar mais uma importante produção do cinema brasileiro.