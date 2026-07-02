UNEAS elege novos órgãos sociais e homenageia Albertino Bragança com o título de Presidente Honorário

A União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses (UNEAS) realizou, no dia 30 de junho de 2026, a sua Assembleia Geral Ordinária, um momento de grande relevância para a vida da instituição, marcado pela eleição dos novos órgãos sociais e pela homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da cultura santomense.

Na sequência do processo eleitoral, foram eleitos o Dr. Joaquim Rafael Branco para o cargo de Presidente da UNEAS e o Dr. Jerónimo Salvaterra para o cargo de Secretário-Geral, que assumem a responsabilidade de dar continuidade à missão da instituição na promoção da literatura, das artes e da cultura nacional.

Um dos momentos mais marcantes da Assembleia foi a atribuição do título de Presidente Honorário da UNEAS ao escritor Albertino Bragança, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à instituição ao longo de mais de quatro décadas. Albertino Bragança exerceu as funções de Secretário-Geral entre 1985 e 2010 e de Presidente entre 2010 e 2026, tendo desempenhado um papel determinante na afirmação, consolidação e projeção da UNEAS, bem como na valorização da criação literária e artística em São Tomé e Príncipe.

No encerramento dos trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Elsa Pinto, destacou o elevado significado da sessão, afirmando que o encontro lhe trouxe à memória os momentos vividos ao lado da inesquecível Alda Espírito Santo. Sublinhou que a Assembleia representou uma demonstração dos valores da cidadania, da unidade e da identidade cultural que sempre inspiraram a ação da UNEAS e das personalidades que construíram a história da instituição.

Na sua intervenção, o Presidente eleito, Dr. Joaquim Rafael Branco, agradeceu a confiança nele depositada e manifestou o firme compromisso de desempenhar as suas funções com dedicação, responsabilidade e espírito de missão. Reafirmou a sua determinação em continuar a promover a literatura, as artes e a cultura santomenses, incentivando a criação artística, fortalecendo o diálogo entre gerações e contribuindo para a preservação e valorização do património cultural nacional.

Ele sublinhou ainda a importância de uma cultura vibrante e acessível a todos, como pilar essencial para o desenvolvimento harmonioso da sociedade. O Dr. Joaquim Rafael Branco fez ainda um apelo à união de esforços e à colaboração de todos os agentes culturais, instituições e sociedade civil, para que juntos possam construir um futuro mais próspero e criativo para São Tomé e Príncipe.

A sua intervenção foi recebida com entusiasmo, augurando um mandato repleto de iniciativas promissoras para a cultura santomense.

A Assembleia Geral decorreu num ambiente de elevada participação, espírito democrático e união, reafirmando o compromisso da UNEAS com a defesa da cultura, da liberdade de criação e da promoção dos valores que enaltecem a identidade nacional.

FONTE : União dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe