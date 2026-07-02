UCCLA vai acolher lançamento do livro “Marrabenta – A Cadência de Moçambique” de Costa Neto

Vai ter no dia 24 de julho, às 17h30, a apresentação do livro “Marrabenta – A Cadência de Moçambique” da autoria de Costa Neto, no auditório da UCCLA.

Com a chancela da editora Chiado Books, a obra será apresentada pela arqueóloga Conceição Lopes.

Sinopse:

É um livro acessível ao leitor comum pela sua explícita dissertação, mas igualmente estruturado e recomendado para o ensino académico pelos seus ensaios técnicos complementares.

Um livro que proporciona uma concertação de ensaio e dissertação sobre um género de música moçambicana, a “Marrabenta”, resultante de pesquisas do autor no seu longo percurso de carreira profissional forjada numa experiência intensa, nacional e internacional.

Biografia do autor:

Costa Neto nasceu na Ponta do Ouro, a sul de Moçambique. É músico, compositor, intérprete, produtor e escritor. Radicado em Portugal há mais de três décadas, é considerado um dos maiores impulsionadores da música urbana moçambicana e da cultura lusófona.

Membro cofundador da Banda ABC 78 (1978), músico efetivo da Gestão Hoteleira/Moçambique (1978-1979), membro do Grupo 1 – Moçambique (1981), membro cofundador e diretor do Agrupamento Mbila/Moçambique (1982), diretor interino do Clube da Juventude/Maputo (1983-1988).

Fundador e coordenador do projeto filantrópico “FAZER” em 1996, em Portugal, patrocinado pelas Nações Unidas, com o envolvimento de artistas africanos (PALOP) residentes em Portugal, para além de personalidades e instituições públicas.

Co-padrinho de “Juntos Contra a Fome”, projeto de parceria CPLP e FAO de luta contra a fome nos países de língua oficial portuguesa.

Cofundador e presidente de Direção da “Razão d’Arte”, Associação Cultural dos Artistas da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa.

Autor dos hinos:

. “A Lusófona”, dedicado às comunidades dos países de língua oficial portuguesa – https://www.youtube.com/watch?v=4eXzuoOknTE

. “Juntos Contra a Fome” da campanha internacional de luta contra a fome nos países de língua oficial portuguesa da parceria CPLP-FAO – https://www.youtube.com/watch?v=9anxtoJ_2lk

Autor e intérprete da música “Mandjolo”, uma das mais emblemáticas músicas de Moçambique – https://www.youtube.com/watch?v=LUmwp6NdK8Q

Criador do projeto “Kanimambo Quero Um Abraço”, inspirado no contexto da solidariedade internacional às vítimas das intempéries em Moçambique e com intervenção social e sensibilização no âmbito da pandemia do Covid-19 –