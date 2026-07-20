inauguração da exposição de pintura “Office Work – Trabalho de Escritório” de Valdemar Dória no CCP

A ter lugar no próximo dia 23 de julho, pelas 18h00, no Auditório do Centro Cultural Português.

“Até a sua prematura morte o meu avô fora guarda-livros da Casa Beirão,

ou seja o contabilista para os dias atuais.

“Em criança, sentia imenso prazer em bater na vidraça da porta,

por onde a luz iluminava o recanto onde o meu avô minuciosamente operava o seu amado ofício de escritório!

Óculos sob a cana do nariz, máquina de escrever tilintando, dedos rápidos e precisos!

Chapéu, casaco e o guarda-chuva tudo perfeitamente acomodado num recanto.

Com uma caligrafia digna do seu tempo passa-me um vale ( após alguma insistência)

um lápis e um caderno de folhas lisas.

Vou ter com o próprio Beirão Pai,

que me reconhece através da assinatura do meu avô e aí vou eu, feliz da vida!

Hoje vos apresento o que faço no meu escritório!”

Valdemar Dória