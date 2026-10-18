A realizadora são-tomense que venceu o Prémio Novos Autores PALOP-TL apareceu no Miradouro da Lua

Jéssica Foi um enorme prazer ser recebida de forma tão calorosa no Miradouro da Lua – RTP África, numa edição especial no Porto!

Falámos sobre o Prémio Novos Autores PALOP-TL no KUGOMA, a importância de ter a minha mãe presente naquele momento , e o caminho que me levou a realizar N’ Xka Ba Sulu e Chama-me Maria. Falámos também da vontade de criar e contar histórias PALOP a partir de perspetivas de mulheres africanas, histórias onde nos possamos reconhecer.

Perderam o episódio? Podem vê-lo no link: https://www.rtp.pt/…/e960546/miradouro-da-lua/1479092