Cultura

A realizadora são-tomense que venceu o Prémio Novos Autores PALOP-TL apareceu no Miradouro da Lua

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Jéssica Foi um enorme prazer ser recebida de forma tão calorosa no Miradouro da Lua – RTP África, numa edição especial no Porto!

Falámos sobre o Prémio Novos Autores PALOP-TL no KUGOMA, a importância de ter a minha mãe presente naquele momento 🥺, e o caminho que me levou a realizar N’ Xka Ba Sulu e Chama-me Maria. Falámos também da vontade de criar e contar histórias PALOP a partir de perspetivas de mulheres africanas, histórias onde nos possamos reconhecer.

Perderam o episódio? Podem vê-lo no link: https://www.rtp.pt/…/e960546/miradouro-da-lua/1479092

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