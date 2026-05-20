Jéssica Lima, de São Tomé e Príncipe, participa no 1º FilmLab Moçambique

COMUNICADO DE IMPRENSA

Maputo, 20 de Maio de 2026

Caros jornalistas,

A REDE de Cinema e Audiovisual PALOP + TL, uma iniciativa da AAMCM – Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique, em parceria com a EKRAN Eventos e a Parallax Produções (em Cabo Verde) e a Tela Digital Media Group (em São Tomé e Príncipe), com financiamento da Cooperação Portuguesa – Camões I.P. através do programa PROCERIS, e apoio do CCFM – Centro Cultural Franco-moçambicano, vai realizar o 1.º FilmLab Moçambique, em colaboração com o KUGOMA 2026, em Maputo, de 25 de Agosto a 5 de Setembro.

Uma oportunidade única de formação intensiva dirigida por profissionais do setor, o FilmLab pretende desenvolver ferramentas práticas para a preparação de pitch, fundraising e distribuição de cinema, estratégias de apresentação de projetos a nível internacional, e modelos de divulgação e exibição.

Com o compromisso da REDE de Cinema e Audiovisual PALOP + TL com a igualdade de género e a valorização de vozes diversas, o júri do FilmLab Moçambique selecionou seis participantes, das vinte e quatro (24) candidaturas recebidas:

– Jéssica Lima, de São Tomé e Príncipe, com o projeto de ficção “One Course Meal”;

– Assane Ramadane, de Moçambique, com o projeto documental “Sopros letais (A fúria de um ciclone)”;

– Mateus Nhamuche, de Moçambique, com o projeto híbrido “Caos”;

– Melissa Lemos, de Moçambique, com o projeto de ficção “Não era para ser assim”;

– Débora Nkunku, de Angola, com o projeto de ficção “Pecado sagrado”;

Com formadores como João Ribeiro, Samira Vera-Cruz, Katya Aragão e convidados, o FilmLab REDE de Cinema e Audiovisual PALOP-TL terá uma segunda oportunidade, este ano, em Cabo Verde, com candidaturas a abrirem no início de Junho.