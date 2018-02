Praia Cruz ajusta conta com UDRA no Tribunal

Inspirado na grande máxima da vida, acerto de contas, o futebol vem nos provar que a vida é feita de momentos de glória e derrota, e que é preciso somente aceitar e reconhecer a superioridade do adversário e não arranjar pretexto para justificar o fracasso.

Praia Cruz que na época finda foi o “saco de boxe” da UDRA de Angolares (campeão nacional e vencedor da taça de São Tomé e Príncipe), nas principais provas nacionais, campeonato e taça, aproveitou para acertar às contas da época finda com o rival, na festa da inauguração da nova sede do Tribunal de Contas, ao vencer com categoria os Angolares, por 2-0, com golos de Pinguinho e Kilson.

Também tomou parte no torneio o conjunto de Caixão Grande, que no primeiro jogo averbou a derrota por 1-0, ante a UDRA.

Com este triunfo, os Leões-do-mar voltam a arrancar a temporada a vencer, não na super taça, mas sim no torneio de Tribunal de Contas.

Henrie Martins