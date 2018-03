DEL organiza Festival Desportivo, Artístico e Cultural-Escolar

A Delegação da Educação de Lobata, DEL, promove em parceria com os professores da área de expressão e os gestores das escolas do mesmo distrito, no dia 10 de Março do ano em curso, na Escola de Ma Godinho- Micoló, a III Edição do Festival Desportivo, Artístico e Cultural-Escolar, com o propósito de difundir e valorizar os talentos, os trabalhos artísticos dos alunos, proporcionando uma convivência civilizada e harmonizada entre as direcções, os professores, os alunos, os funcionários e a comunidade, visando exercer “a cooperação através do respeito e da alegria”.

Depois da campo multiuso da Escola Secundária Básica de Desejada, em 2015, e polidesportivo de Guadalupe, 2016, agora é a vez da escola de Micoló acolher em 2018, a terceira edição do evento que vem ganhando a cada edição, brilho e número de participantes, tornando na maior atracção desportiva do distrito centro norte do país, desde a sua génese.

Ao contrário das duas primeiras edições, participarão nesta edição, as 10 escolas do 2º ciclo do Ensino Básico (Boa Entrada, Desejada, Micoló, Conde, Agostinho Neto, Venâncio Pires, Caldeiras, Santa Luzia, Morro Peixe e Praia das Conchas), fazendo num total de 150 alunos, que darão brilho às actividades que estão a ser aguardada com muita expectativa no seio estudantil.

De modo a dinamizar e descentralizar as actividades, o evento será divido em vários momentos, desportivo, artístico e cultural.

No desportivo, os alunos participarão de marcha, jogos lúdicos, prova de atletismo e futsal misto.

Já no artístico, os participantes poderão apreciar a exposição dos materiais construídos, no quadro do projecto educativo.

Por ultimo, no cultural, cada escola apresentará uma dança tradicional.

Segundo a comissão organizadora, o evento que será presidido pelo Ministro da Educação, servirá também para assinalar com muita sumptuosidade, o 12 de Março Desportivo nas Escolas.

Para realização desta actividade a Comissão organizadora, conta com apoio do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, da Câmara Distrital de Lobata, pais e encarregados de educação, dos professores e dos gestores das escolas envolvidas.

Gil Vaz