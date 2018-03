Neridson: Amigos podem desfazer e Cova pisca o primeiro 

Discute-se este domingo, com início às 7h00, no campo de Bombom, a V final da Liga Neridson, entre Amigos do Inter [duas vezes campeão] e o Cova Barro [procura o primeiro título].

Eis que chegou a grande chance dos Amigos do Inter desfazerem da igualdade em termo de títulos com o Saltado, que foi a maior decepção desta edição, ao ficar pela fase de grupos, caso vença na final deste domingo, o Cova Barro que pisca os olhos ao primeiro troféu na competição, que foi conquistado apenas por adversário desta final e o Saltado.

A favorita Inter que chega a esta fase somente com vitórias, já está avisada das dificuldades que poderá encontrar no desafio decisivo deste domingo, por isso o seu capitão, Yuri Eusébio, acredita que, somente com muita paciência e inteligência poderão ultrapassar este adversário.

Contra todo o favoritismo do adversário, os rapazes de Cova Barro prometem fazer das dificuldades uma grandeza, transformando a ínfima percentagem de erguer o troféu, em 50/50, uma vez que entrarão para o rectângulo com o mesmo número de jogadores que o adversário.

Antes deste duelo, subirão ao palco de todas às decisões, Associação e Buguê, para brigarem por último lugar do pódio.

Recorde-se que as edições pretéritas foram ganhas por Amigos do Inter e Saltado, ambas por duas vezes.

Gil Vaz