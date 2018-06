Mundial de futebol: Senegal quebra maldição e salva África

Com cinco selecções presentes no maior acontecimento do futebol mundial, Copa do Mundo, o continente africano estava quase a finalizar a primeira jornada da competição sem qualquer vitória ou empate, para a desilusão dos africanos, com destaque para os santomenses que estão à viver de forma muito emotiva este evento, sobre tudo na Praça de Yon Gato, onde o Governo instalou uma tela gigante e colocou um bancada móvel para proporcionar esta festa, mas, o Senegal que foi o último representante africano a entrar em cena, esta terça-feira, quebrou à maldição, ao conquistar os primeiros pontos africanos na prova, vencendo o conjunto da Polónia, por 2-1.

Com o título da melhor selecção africana da actualidade, o Egipto foi a primeira a aparecer na prova, logo com uma derrota, por 1-0, diante dos uruguaios, resultado também experimentando por Marrocos, diante do Irão.

Como foram por margens tangenciais, os africanos (santomenses) esperaram com mais optimismo os jogos seguintes, que acabaram em frustração, com os desaires da Nigéria diante da Croácia (2-0), e da Tunísia frente aos Ingleses (2-1), até aparecer o Senegal.

Com este índice, tudo apontava para uma primeira jornada negra para os países africanos, que tiveram no Senegal, o seu salvador.

Era difícil pensar numa vitória, porque o adversário chamava-se Polónia, um dos bons conjuntos europeus no evento, porém, os senegaleses fizeram do difícil o mais fácil, mostrando muita maturidade e solidez defensiva, coroado com o primeiro triunfo para o continente negro, 2-1.

Para a segunda jornada, envolvendo as equipas africanas, teremos os seguintes jogos:

Egipto vs Rússia,

Marrocos vs Portugal,

Nigéria vs Islândia,

Tunísia vs Bélgica

Senegal vs Japão.

Henrie Martins