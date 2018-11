Angola passa para a final da Copa do Brasil de Refugiados

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Competição promovida pelo Acnur e parceiros decorre até esta terça-feira; equipe angolana joga com Malaika, formada por refugiados de várias nacionalidades.

Angola é uma das equipas que participará na final da Copa do Brasil de Refugiados que se realiza até à próxima terça-feira. A equipe angolana eliminou o Níger através de pênaltis e disputa a partida com o Futebol Clube Malaika, formada por jogadores sub-20 que são refugiados de oito nacionalidades.

Campeonato

Angola disputou a semifinal com Níger na Copa do Brasil de Refugiados. Foto: Acnur/Miguel Pachioni

Com o tema “Não me julgue antes de me conhecer”, o campeonato de futebol realizado pela ONG África do Coração, parceira da agência da ONU para Refugiados, Acnur Brasil, já está em seu quinto ano.

Esta iniciativa começou em São Paulo com o objetivo de integrar os refugiados da cidade no contexto da Copa do Mundo de 2014.

Em 2018, cerca de mil pessoas refugiadas, migrantes e mesmo brasileiros disputaram os campeonatos regionais, em que participaram 41 seleções com jogadores de 27 diferentes nacionalidades.

Final

As seleções do Líbano, de Angola e do Níger chegaram às meias finais deste campeonato ao lado da equipe Malaika, formada por jovens refugiados de oito nacionalidades.

O Líbano foi o segundo colocado na etapa de Porto Alegre e disputou a semifinal contra o Futebol Clube Malaika. Foto: Acnur/Miguel Pachioni

As três seleções nacionais foram finalistas das três etapas regionais da competição, realizadas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Pela primeira vez, os participantes das finais regionais disputaram o campeonato nacional, envolvendo as seleções que chegaram às finais em suas capitais de acolhida.

O Líbano foi o segundo colocado em Porto Alegre, a Angola foi campeã da etapa regional do Rio de Janeiro e o Níger venceu a de São Paulo.

Malaika

Os jogadores do Malaika, cujo nome significa “anjos”, disputaram a etapa paulista da Copa dos Refugiados por diferentes países representando a união entre os povos pelo desporto.

A final terá lugar esta terça-feira no Estádio do Pacaembu em São Paulo.