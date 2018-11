Federação regozija com (…) torneio de “beach vole” 

Cumpriu-se este domingo, na praia Ex-PM, o terceiro dia do torneio de voleibol de praia “beach vole”, organizado pela federação da modalidade, em parceira com o Instituto da Juventude, em alusão ao mês da Juventude.

As 12 duplas que compõem os três grupos da competição voltaram a brindar o público presente, este domingo, com mais uma tarde brilhante de voleibol de praia, situação que deixou regozijado os organizadores do evento, que findada a terceira semana, fizeram o balanço positivo, na pessoa do director técnico da federação, Francisco Pina, na entrevista dada ao programa 360 da Rádio Jubilar.

“Podemos dizer que o balanço é extremamente positivo, desde a entrega dos atletas, até a presença constante do público, passando por forte apoio do nosso maior e privilegiado parceiro, Moche-CST, que com os seus técnicos, tem-nos acompanhado nesta organização. Estamos também satisfeitos pelo número de equipas, Na primeira tínhamos solicitados 10, mas, apareceram 12, isso nos deixa muito feliz”.

Participam na competição, que termina no próximo dia dois (2) de Dezembro, jovens (rapazes) de 19 anos, oriundos de quatro centros de treinos, Bôbô-Fôrro, Boa Morte, Montalvão e ex-Snécia.

Gil Vaz