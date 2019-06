Costa Alegre reforça vice-liderança da ANOCA

O actual Presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre, foi eleito na última Assembleia Geral da Associação de Comités Olímpicos Nacionais da África, ANOCA, como o 1º Vice-presidente do organismo, para o triénio 2019-2021.

Depois da eleição para o cargo do 2º Vice-presidente, o dirigente santomense, João Costa Alegre, foi escolhido agora para ocupar a vaga do 1º Vice-presidente da ANOCA, até 2021, preenchendo o lugar deixado por antigo vice-presidente, que em Novembro, foi eleito o presidente da instituição olímpica africana.

De sublinhar que, a reunião que confirmou a promoção do Costa Alegre ao segundo maior posto da ANOCA teve lugar no início do mês, na capital cabo-verdiana, Sal.

Martins dos Santos