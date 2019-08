‘Eusébio’ anunciou os 23 para operação Guiné-Bissau

O seleccionador nacional da selecção “AA”, Adriano Eusébio ‘Tino’, anunciou esta segunda-feira,26, no Centro de Estágio da Federação Santomense de Futebol, em conferência de imprensa, os 23 convocados para o duplo confronto com a Guiné-Bissau, a contar para o play off de aceso a fase de grupos de apuramento para o Mundial de futebol-2022, no Qatar.

Dos 23 convocados, o destaque vai para o regresso do maior goleador de sempre da selecção nacional, Luís Leal (actualmente no clube berçário do Leonel Messi, Newell” Old Boys); a estreia do Gilson (estrela do antepenúltimo classificado do Segundo Escalão do futebol nacional, Inter de Bombom); e do Capito (atacante do actual líder do campeonato nacional, Praia Cruz).

Adriano Eusébio que viu adiada a sua estreia à frente do conjunto nacional, diante da República Centro Africana, não espera um jogo fácil, mas, com empenho de todos, acredita ter condições para eliminar o adversário, que vem com status de favorito, em função do seu ranking e da experiência internacional.

‘Tino’ como é acarinhado no mundo de futebol (onde já conquistou tudo ao nível doméstico, e conta com uma presença nos jogos internacionais, ao comando de Praia Cruz, diante do Stade Mali), aproveitou a ocasião para apelar a união dos santomenses em torno do conjunto nacional, dizendo que “ é o momento de cada um santomense demonstrar o quanto ama a bandeira nacional que os 23 irão defender com ‘unhas’ e ‘dentes’ diante da Guiné-Bissau.”

Com isso, o Eusébio espera uma casa cheia na próxima quarta-feira (04 de Setembro), o Nacional 12 de Julho, onde já tombaram algumas selecções com estatuto igual ou superior ao adversário desta eliminatória (Líbia, Serra Leoa, Lesoto, Etiópia, entre outras).

O jogo da segunda mão está agendado para os dias 09/10 de Setembro, em Bissau.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Primo -Praia Cruz; e Nilson -Udra.

Defesas: Gilson-Porto Real; Vava-Praia Cruz; Tavarinho-Udra; Ivonaldo-Udra; Dilson-Udra; Kota-Praia Cruz; e Charles-Sacavenense.

Médios: Jú-Oriental Drangon; Jocy-Udra; Bobó-Monté Café; Pogba-Porto Real; Kilson-Praia Cruz; Iniesta-Udra; Marco Paulo-F.C.Massamá, Harraniz-Leixões; e Silva-Covilha.

Avançados; Luís Leal Newell” Old Boys; Zé-Santana; Vando-Udra; Gilson-Bombom; e Capito-Praia Cruz.

Gil Vaz