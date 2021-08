STP sai do Tóquio com dois troféus

Terminou a campanha de São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos 2020 que decorreram em 2021 (23 de julho -08 de Agosto), no Tóquio-Japão, onde os três atletas santomenses, embora longe do pódio, saíram da prova com os troféus de “determinação e coragem”, por tudo que obstaculizou as respectivas participações nos jogos que tiveram lugar em 2021, devido à Covid-19.

D`jamila Tavares (atletismo), embora sendo a última da sua série (na prova de 800 m), encheu o país de orgulho, uma vez que, o feito alcançado por ela, está somente a nível das grandes campeãs, já que não foi para esta disciplina que trabalhou para representar o país nos jogos, foi sim, para os 1.500 m, mas acabou por ser relegada para esta categoria, em cima da hora.

Bully Triste e Rock Afonso (canoagem) mais uma vez mostraram a bravura santomense, vendendo cara as eliminações, tanto em C2 como em C1, onde melhoraram os resultados dos últimos jogos, chegando em ambas disciplinas aos quartos de final.

Com estes resultados, os jovens santomenses tornaram nos melhores africanos de sempre nos Jogos Olímpicos, na modalidade.

Todo isso só demostra o valor presente nos atletas santomenses, que, com um pouco mais, poderão levar muito mais longe a bandeira nacional em grandes eventos mundiais e regionais.

Martins dos Santos