Varzim e Diogo Vaz sobrevivem na “Prova Rainha”

Jogou-se este final de semana a 2ªronda da Taça de São Tomé e Príncipe, com mais dois emblemas da Principal Liga a ficarem pelo caminho, UD Correia e Sporting de São Tomé, diminuindo o contingente do Principado na prova, que tem dois sobreviventes da Divisão de Honra, Varzim de Ribeira Afonso e Diogo Vaz.

A festa da “Prova Rainha” proporcionou as primeiras emoções do desporto Rei em São Tomé e Príncipe, 2022, com jogos atrativos a realidade santomense, decididos nos detalhes, com excpeção do JUBA Diogo Simão – Trindade, onde este último venceu por 7-1.

Neste conjunto de atrações e detalhes, mais duas formações do Principal Escalão ficaram pelo caminho, UD Correia e Sporting de São Tomé, perdendo nas respectivas deslocações, Folha Fede (1-0) e Riboque (2-0).

No inverso, estiveram as equipas do Aliança Nacional, Desportivo de Guadalupe e Agrosport de Monte Café que, embora de forma sofrida, conseguiram permanecer na competição, deixando pelo caminho Cruz Vermelha (0-2), UDASM (1-0) e Ototó (2-1), respectivamente.

Por fim, nos embates onde não estiveram equipas do principal escalão, Varzim venceu Neves (3-1) e Diogo Vaz bateu Boavista (7-6), depois do empate a uma bola durante o tempo regulamentar.

Resultados da 2ª eliminatória:

Agrosport vs Ototó (2-1)

Varzimde Ribeira AfosnovsFC Neves (3-1)

Juba Diogo Simão vsTrindade FC (1-7)

Boavista vs Diogo Vaz (1-1/ 6 – 7)

Vitória Riboquevs Sporting São Tomé (2-0)

Cruz Vermelha vs Aliança Nacional (0-2)

Desportivo de GuadalupevsUDASM (1-0)

Folha FedevsUD Correia (1-0)

Apurados para 3ª eliminatória:

PRIMEIRA DIVISÃO

Vitoria do Riboque

Desportivo de Guadalupe

Aliança Nacional

Martins dos Santos