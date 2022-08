FST promove 1ª gala de taekwondo

O auditório do Palácio dos Congressos, na capital são-tomense, foi palco da primeira Gala da Federação Santomense de Taekwondo, realizada no pretérito sábado, presidido pelo Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo.

O evento teve como o objetivo, homenagear as figuras que estiveram no surgimento da modalidade no país, bem como, as que vêm dando a contribuição para a consolidação da prática no arquipélago.

O certame que entra para a história da modalidade, começou com a entoação do hino nacional e o registo de um minuto de silêncio em memória do Rui Duarte, primeiro Presidente da modalidade, representado na Gala pelos filhos.

Em seguida, passou-se a competição técnica infantil de Taekwondo e Karaté, com excelentes apontamentos para os participantes, antecedido pelas boas vindas do Eloy Boa Morte, Presidente da Federação Santomense de Taekwondo, que é o primeiro atleta ao conseguir a primeira medalha de ouro na modalidade para o país, em 2007, no Open de Portugal, na categoria de menos 68 kg.

No seguimento, subiram ao palco para a demonstração, atletas de karaté, capoeira, judo e taekwondo, arrancando fortes aplausos do público presente, que viu ainda a atuação do grupo de segurança pessoal e de alguns músicos, que antecederam ao discurso do Vinício Pina, titular da pasta da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, que felicitou a federação pela organização do evento, e anunciou ainda para este mês a inauguração do pavilhão, que albergará as modalidades de combate praticadas no país.

No final, foram entregues troféus ao Rui Duarte, José Miranda, Vilsom Quaresma, árbitros, melhor atleta masculino/feminino, atleta revelação masculino/feminino, melhor treinador e melhor escola; medalhas de igual modo aos vencedores da competição técnica infantil em taekwondo e karaté; e por fim, os certificados aos alunos que concluíram com o êxito o exame na modalidade.

Martins dos Santos