CT Bôbô Fôrro sagra-se campeão de voleibol na “nesga”

O Centro de Treino de Bôbô Fôrro (CTBF) conquistou o campeonato de voleibol, a uma jornada do fim, com o triunfo por 3-2, diante de Bôbô Fôrro A, no Parque do ex-Snécia, na ilha de São Tomé.

Com cinco pontos cada, as equipas entraram para a penúltima ronda consciente que somente uma vitória seria possível conquistar o título, uma vez que ficarão de fora na última jornada, segundo o calendário.

Nesta lógica, as formações encarraram o desafio com muita responsabilidade e intensidade, e proporcionaram bons momentos aos que arriscaram passar por Parque do ex-Snécia, na capital são-tomense, na tarde do pretérito domingo.

Num duelo de alta intensidade, a turma do Centro de Treino de Bôbô Fôrro, liderada por Alex Marques e Kelves Neto, adiantou-se no parcial, ao vencer o 1ºset = 26-24.

Em contragolpe, o conjunto de Bôbô Fôrro A, liderado por Betinho e Buner, respondeu também com vitória no 2º set = 25-21, e restabeleceu a igualdade no parcial (1-1).

No 3ºset, CTBF passou novamente para a frente (2-1) com triunfo por 25-16, naquele que foi o set mais desiquilibrado e menos intenso.

Em desvantagem, a formação de Bôbô Fôrro A, que prometeu antes da partida, lutar até o último ponto, e deixar o suor em campo, conseguiu pela segunda vez igualar o parcial, com vitória no 4º set = 25-22.

Com 2-2 no resultado, e em função do histórico nos sets anteriores, as equipas partiram cautelosas e concentradas para o derradeiro período “tie break” ou “5º set”, onde brindaram os presentes com jogadas, saque, bloqueio, remate e manchete de bela execução.

No período decisivo, o CTBF, o mais esclarecedor durante toda a partida, soube aproveitar a desconcentração do adversário na ponta final, causada pelo cansaço, e venceu o set= 25-23.

Com 3-2 no parcial, os rapazes do Centro de Treino de Bôbô Fôrro que transformaram o ex-Snécia na casa de festejo, vai esperar pela consagração no sofá, no próximo domingo, uma vez que ficará de fora a par do adversário, da última jornada, que será disputada entre Desportivo de Boa Morte e Bôbô Fôrro B, que simplesmente cumprirão o calendário.

O campeonato que conta com a participação de quatro equipas, com destaque para o Bôbô Fôrro, que apareceu logo com três equipas, visa revitalizar o Voleibol de Salão, que por muito tempo, chegou a ser a principal paixão dos praticantes da modalidade, mas com andar do tempo, começou a perder protagonismo para o Voleibol de Praia “Beach Vole”, salientou Walker Viana, presidente da Federação de Voleibol de São Tomé e Príncipe.

Resultado da 5ª jornada:

CT Bôbô Fôrro vs Bôbô Fôrro A

1º set= 26-24;

2º set= 21-25;

3º set=25-16;

4º set=22-25;

5º set= 25-23.

Classificação:

CT Bôbô Fôrro, 7 pts

Bôbô Fôrro A, 5 pts

Bôbô Fôrro B, 3 pts

Desportivo de Boa Morte, 1 pt.

Martins dos Santos