A União Africana envia missão para apoiar STP nos preparativos das eleições gerais

A missão da União Africana é chefiada pelo antigo ministro dos negócios estrangeiros do Senegal, Me Madické Niang. No ano das eleições gerais no país, o Presidente da Comissão da União Africana, Mohamoud Ali Youssouf que é também presidente do Djibuti enviou uma missão ao arquipélago, para dar todo o apoio nos preparativos para os actos eleitorais.

«Vamos dialogar sobre a forma de intervir para apoiar de forma exitosa a preparação das eleições, sobretudo para que as eleições se realizem nas melhores condições», afirmou Me Madické Niang.

Numa altura em que o próprio sistema democrático liberal enfrenta uma grande crise de afirmação no mundo e mais grave no continente africano, a União Africana manifesta-se decidida em proteger o sistema exemplar que ainda resta no continente.

«A União Africana está decidida em ajudar o povo irmão da República de São Tomé e Príncipe, sobretudo para continuar a ser um exemplo de democracia, onde todas as crises e alternâncias do poder são resolvidas de forma pacífica, e onde a decisão do Tribunal Constitucional é respeitada por todos os autores políticos», pontuou o chefe da missão que também foi candidato às eleições presidenciais no Senegal em 2019.

O chefe da missão da União Africana disse que o continente africano tem orgulho da democracia são-tomense.

«Eu disse e repito, vocês são o orgulho dos países africanos. Nos outros países africanos, as eleições são uma ocasião que faz eclodir a violência, de atentar contra a vida e os bens de terceiros. Aqui constatamos que tudo se realizada de forma pacífica, e melhor ainda, o direito eleitoral é ditado pelo Tribunal Constitucional, portanto é algo excelente. Por isso, digo que a República de São Tomé e Príncipe, faz parte do orgulho africano», revelou.

Para além da Comissão Eleitoral Nacional e os órgãos de soberania do Estado, a missão da União Africana composta por 5 membros vai reunir-se com a sociedade civil.

No fecho da missão no dia 3 de maio, será produzido um relatório sobre a situação pré-eleitoral em São Tomé e Príncipe, que será submetido ao Presidente da Comissão da União Africana.

Abel Veiga