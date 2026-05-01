Crise evolutiva na ADI : Gareth Guadalupe abandona o partido

Ministro de Estado, da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe destacou-se no partido ADI nas vésperas das eleições presidenciais de 2021. Foi o porta-voz da ADI nos principais confrontos políticos que eclodiram naquele ano eleitoral.

Jovem alto, praticante do Basquetebol tornou-se na imagem da ADI nas câmaras da televisão. Tão alto que os operadores de imagem tinham sempre a tarefa difícil, de estender o tripé ao máximo, para capturar o melhor plano do elegante porta voz da ADI.

«Não posso igualmente continuar num partido, que na sua página oficial e materiais recentes – como a camisola do último conselho nacional – promove o Slogan “Primeiro ADI” contrariando o princípio do qual fui educado, de que o país deve estar sempre em primeiro lugar», foi uma das justificações de Gareth Guadalupe para renunciar a filiação no partido ADI.

O economista que foi também Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, nos primeiros dois anos da actual legislatura, vê e coloca São Tomé e Príncipe acima do partido, enquanto a liderança da ADI coloca-se acima de São Tomé e Príncipe.

Uma contradição entre o amor pátrio e o amor partidário, que só poderia terminar em divórcio. O leitor tem acesso a carta de renúncia do ministro Gareth Guadalupe endereçada à direcção do partido ADI.

Abel Veiga