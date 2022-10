AFFSTP e Estoril Praia assinam protocolo de cooperação

A Academia de Futebol Feminino de São Tomé e Príncipe, AFFSTP, estabeleceu um protocolo de cooperação com o Grupo Desportivo Estoril Praia-Portugal, onde as partes se irão empenhar na promoção dos valores do desporto, na responsabilidade social e na troca de ideias e experiências envolvendo jogadoras e treinadores.

Em representação do Estoril Praia, o Presidente Alexandre Faria e o Vice-Presidente Paulo Carvalho assinaram o Protocolo, com Lígia Santos e Fábio Pereira, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Academia de Futebol Feminino de São Tomé e Príncipe, a ratificarem igualmente do lado santomense.

De sublinhar que o acordo foi ratificado virtualmente.

Martins dos Santos/Estoril Praia