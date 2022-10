Judo Global expande em São Tomé e Príncipe

O Judo Global abriu na última semana, mas uma academia no país, com vista a massificação da modalidade. O novo espaço de treino, está localizado na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, na capital são-tomense

“Esta iniciativa vem no seguimento do objetivo estratégico da Associação, reconhecida pelo Comité l Olímpico de São Tomé e Príncipe como Federação Nacional de Judo, de massificar a prática desta modalidade desportiva”, -palavras do Presidente André Rosa.

A iniciativa tem o apoio da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, que entende o valor do judo como veículo de desenvolvimento global dos seus alunos, tendo neste momento 143 alunos inscritos e a praticar este desporto.

O instrutor responsável por implementar a metodologia Judo Global nesta escola é o Magney Godinho, primeiro judoca a ser graduado Cinto Negro em São Tomé e Príncipe, tendo o suporte da associação para que esta seja implementada com a máxima qualidade.

O judo é uma modalidade desportiva que tem como objetivo desenvolver melhores pessoas para a sociedade, promovendo o desenvolvimento físico e intelectual, e a sua implementação nas escolas é uma mais-valia para todos, especialmente os jovens alunos.

Martins dos Santos/Judo Global