Canoagem são-tomense disputa na Argélia o campeonato africano cheio de expectativas

São Tomé e Príncipe prepara-se para marcar presença no 13.º Campeonato Africano de Canoagem Sprint e Paracanoagem, que decorrerá de 8 a 12 de outubro de 2026, em Boumerdès, na Argélia.

A competição reúne atletas de vários países africanos e constitui uma das principais provas continentais do calendário da Confederação Africana de Canoagem, proporcionando aos atletas africanos uma importante oportunidade de competição e de qualificação internacional.

A representação santomense ganha particular destaque pela presença de atletas que vêm consolidando a participação do país nas competições internacionais de canoagem.

Entre os nomes associados à representação de São Tomé e Príncipe encontra-se Hermínia Teixeira Santana(na foto), uma das principais referências da canoagem santomense.

A atleta tem vindo a alcançar resultados de relevo no circuito internacional, incluindo a participação no Campeonato Mundial de Canoagem Sprint de 2026, onde chegou à Final B dos 500 metros C1 feminino.

A participação santomense ganha também uma dimensão especial através da Paracanoagem, modalidade que promove a inclusão de atletas com deficiência no desporto de alto rendimento.

O atleta santomense Gualter Martinho Henrique está registado internacionalmente como atleta de Paracanoagem, representando São Tomé e Príncipe.

Nas competições internacionais de Paracanoagem, as provas individuais são normalmente disputadas na distância de 200 metros, nas diferentes classes funcionais de kayak e va’a.

A eventual participação de Gualter na prova de 200 metros em Boumerdès deverá, contudo, ser confirmada através da lista oficial de inscritos e do programa definitivo da competição.

A participação no Campeonato Africano representa mais do que uma competição desportiva. É também uma oportunidade para São Tomé e Príncipe reforçar a sua presença no panorama desportivo africano e internacional.

A evolução dos atletas santomenses nos últimos anos demonstra o potencial do país numa modalidade que exige preparação técnica, disciplina, resistência física e apoio institucional continuado.

A competição na Argélia será, assim, uma nova oportunidade para os atletas de São Tomé e Príncipe demonstrarem o seu talento e elevarem o nome do país no continente africano.

São Tomé e Príncipe estará de olhos postos nas águas de Boumerdès, com a ambição de competir, representar e continuar a construir uma história cada vez mais forte na canoagem africana.

Fonte : Federação Nacional de Canoagem