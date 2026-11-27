São Tomé e Príncipe vai participar no próximo Campeonato do Mundo de Natação, em Pequim, de 1 a 6 de dezembro de 2026, numa presença internacional que representa um momento histórico para o país.

A participação foi possível graças ao convite da World Aquatics, que criou condições excecionais para a integração de nações emergentes nos maiores palcos da modalidade.

A Federação de Natação de São Tomé e Príncipe e o projeto «São Tomé e Príncipe a Nadar» agradecem publicamente à World Aquatics um gesto que constitui um importante sinal de inclusão e de desenvolvimento da natação a nível global.

Um percurso de dois anos

A presença em Pequim é o resultado visível de um processo mais amplo. Durante os últimos dois anos, o projeto «São Tomé e Príncipe a Nadar», promovido em parceria entre a Federação de Natação de São Tomé e Príncipe e a APTN (Associação Portuguesa de Técnicos de Natação), através da sua comissão de responsabilidade social, trabalhou em estreita articulação com parceiros, patrocinadores e voluntários locais e internacionais e cooperou na criação de condições que visam permitir o desenvolvimento sustentável da natação no território.

O objetivo nunca foi realizar ações pontuais, mas sim construir capacidade local, formar pessoas e criar estruturas. Paralelamente à formação de técnicos de natação, à organização de festivais aquáticos e galas de natação e de ações de promoção e divulgação da natação, o projeto apoiou, ainda, a criação e consolidação de um clube e uma escola de natação local (Clube “Asas do Atlântico”), promoveu ações de formação de técnicos, proporcionou oportunidades de competição e de contacto internacional e procurou sempre reforçar a autonomia das estruturas são-tomenses.

José Dias, um nadador formado localmente

O percurso desportivo de José Dias, professor de natação e nadador formado em São Tomé e Príncipe e integrado na dinâmica criada pelo projeto, é hoje um exemplo do que a cooperação para o desenvolvimento pode alcançar quando existe continuidade, proximidade e visão de longo prazo. A preparação em Portugal durante o mês de outubro, permitiu-lhe uma importante experiência de treino com vários clubes e contacto com contextos competitivos mais exigentes, reforçando a preparação para os desafios internacionais que agora se colocam.

«A participação de São Tomé e Príncipe no Campeonato do Mundo não deve ser vista como um acontecimento isolado. É o resultado de um processo que envolveu instituições, técnicos, voluntários, parceiros locais e internacionais e, sobretudo, pessoas que acreditaram que era possível construir, passo a passo, um futuro diferente para a natação são-tomense.» —

Angélico dos Santos – Presidente da Federação de Natação de São Tomé e Príncipe Sobre o projeto «São Tomé e Príncipe a Nadar»

O projeto «São Tomé e Príncipe a Nadar» é promovido pela comissão de responsabilidade social da APTN, coordenada pela antiga nadadora internacional do FC Porto Rita Fernandes e sob a direção do Prof. Doutor

Aldo Costa (Presidente da APTN), e pela Federação de Natação de STP, na pessoa do seu Presidente, Prof. Angélico dos Santos.

Este projeto iniciou em 2024 e até à data contou com a parceria e apoio de 14 instituições nacionais e internacionais (entre clubes, associações, empresas e amigos) e com 20 voluntários, uns diretamente no terreno em STP, outros online ou na retaguarda, para que tudo funcionasse e fosse possível implementar várias ações em STP.

Ao longo dos últimos dois anos, realizou três ações de formação em STP: curso básico de natação e hidroterapia e curso elementar de natação; dois festivais na praia; duas galas de natação e a participação, com os alunos do projeto, em duas travessias do equador, numa competição entre comunidades que juntou jovens do Norte e do Sul de STP.

Entre outubro e novembro de 2026, em parceria com empresas, associações e clubes em Portugal, o projeto levou dois elementos a Portugal: Tiago Pires, coordenador do projeto em STP, integrou-se num Curso de Grau I de Técnico de Natação e José Dias num curso inicial de arbitragem e em duas competições de natação locais. O projeto colaborou e colabora, ainda, na criação e consolidação de um clube e de uma escola de natação local, o Clube “Asas do Atlântico”.

Recentemente, o projeto integrou na sua equipa o Prof. Paulo Correia, que traz uma mais-valia importante:

reforçar a formação e o contacto no terreno, em STP. Esta evolução tornou possível uma intervenção local mais apoiada e com maior potencial de cooperação e de envolvimento da comunidade.

O Prof. Paulo Correia integrou, paralelamente, a Direção Técnica da Federação, unindo os esforços desta parceria e destas entidades. Deste trabalho de equipa e de cooperação nasceu o sonho e, do sonho, nasceu a realidade: a primeira participação de São Tomé e Príncipe num Campeonato do Mundo.

Fonte : Federação de Natação de São Tomé e Príncipe