Inter de Bombom carimba passaporte para a final da Taça

O Inter de Bombom é finalista da Taça de São Tomé e Príncipe, na região de São Tomé. Nas meias-finais, a equipa venceu o Caixão Grande por 1-0 e garantiu um lugar na decisão da prova.

O primeiro lance de verdadeiro perigo pertenceu ao Caixão Grande. Edson protagonizou uma excelente jogada individual, deixando pelo caminho três adversários, antes de rematar à trave da baliza defendida por Richimond.

A resposta do Inter de Bombom surgiu poucos minutos depois. Dagozinho foi derrubado na grande área e a árbitra da partida assinalou, sem hesitações, a grande penalidade.

Chamado à conversão, Yu não conseguiu bater Satan, que adivinhou o lado do remate e manteve o nulo no marcador.

No reatamento, a formação de Bombom entrou mais determinada e passou a exercer maior pressão sobre a equipa de Féla Baía. Ismael esteve em destaque numa das jogadas mais perigosas do início da segunda parte, obrigando Satan a uma saída rápida e oportuna para evitar males maiores.

No lance seguinte, Yu redimiu-se do penálti desperdiçado. Assistido por Ismael, o avançado apareceu isolado e atirou cruzado para o fundo das redes. Satan ainda tentou impedir o golo, mas não conseguiu evitar aquele que viria a ser o único tento do encontro.

Antes do apito final, Dagozinho assinou uma das melhores jogadas da tarde. Depois de uma impressionante arrancada, falhou o alvo no momento da finalização, rematando ao lado da baliza.

Com este triunfo por 1-0, o Inter de Bombom garantiu a qualificação para a final da Taça de São Tomé e Príncipe, ao nível da região de São Tomé.

José Bouças