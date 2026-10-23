Antiga glória do Benfica orienta curso da FIFA para treinadores de guarda-redes

Fernando Brassard, antigo guarda-redes do Benfica e bicampeão mundial de Sub-20 ao serviço de Portugal, encontra-se pela primeira vez em São Tomé e Príncipe para orientar uma formação especializada destinada a treinadores de guarda-redes. A iniciativa é promovida pela FIFA, em parceria com a Federação Santomense de Futebol.

“É muito importante estar aqui e contribuir para o desenvolvimento desta área, que é fundamental no futebol moderno. Nos últimos anos, o futebol evoluiu significativamente e a posição de guarda-redes foi talvez aquela que mais transformações conheceu. As novas tendências de jogo exigem um guarda-redes mais completo, mais participativo e mais integrado na dinâmica coletiva da equipa. É nesta perspetiva que viemos a São Tomé partilhar os conteúdos e orientações da FIFA sobre o papel do treinador de guarda-redes, a sua relação com a equipa e com o treinador principal, mas, acima de tudo, promover a formação de jovens guarda redes desde tenra idade, para que estejam preparados para competir ao mais alto nível“, afirmou Fernando Brassard.

A ação formativa reúne cerca de duas dezenas de participantes num programa que combina componentes teóricas e práticas, com o objetivo de reforçar as competências técnicas e metodológicas dos treinadores nacionais, dando especial atenção à evolução do perfil e das exigências do guarda-redes contemporâneo.

“Queremos guarda-redes cada vez mais inteligentes, capazes de compreender melhor o jogo e de assumir um papel mais ativo na equipa. Da mesma forma, pretendemos que o treinador de guarda-redes esteja mais próximo do treinador principal e integrado no processo global de preparação da equipa“, destacou Fernando Brassard.

Entre os participantes encontra-se Cissy Menezes, treinadora de futebol há cinco anos, que participa pela primeira vez numa formação inteiramente dedicada ao treino de guarda-redes.

“Se queremos mudar o rumo do nosso futebol, temos de investir na formação dos mais jovens. Para isso, é essencial que estejamos devidamente capacitados e enriquecidos com conteúdos, metodologias e práticas técnicas e táticas que nos permitam desempenhar esse trabalho com qualidade“, sublinhou a treinadora.

Com a duração de uma semana, o curso conta igualmente com a participação de alguns treinadores principais, numa abordagem que procura reforçar a integração do treino específico dos guarda-redes no processo global de preparação, desenvolvimento e rendimento das equipas.

José Bouças