Com reforços e apoio da diáspora Vitória do Riboque mira a glória

O Vitória Futebol Clube do Riboque entra na nova temporada com ambição renovada e aposta firme na conquista do campeonato nacional de futebol em São Tomé e Príncipe. Depois de ter visto o título escapar para os Operários do Príncipe, o histórico clube da capital procura recuperar um troféu que lhe foge há mais de três décadas.

Com esse objetivo, a equipa está ativa no mercado em busca de reforços para setores considerados estratégicos. “Precisamos de mais um avançado, reforçar o lado direito da defesa e contar com um médio defensivo capaz de recuperar bolas e ler o jogo”, sublinhou Jocy Pontes, treinador do Riboque.

O presidente Orlando Pontes assegurou que os pedidos da equipa técnica estão a ser atendidos: “Temos algumas contratações já concluídas, mas preferimos não divulgar nomes por enquanto.”

Há cerca de um mês que o plantel treina intensamente, preparando-se para o arranque da época, previsto para março. “A exigência é maior porque o Riboque já venceu o campeonato a nível de São Tomé e não podemos dececionar nesta temporada”, reforçou o treinador.

Durante uma sessão de treino, adeptos e amigos da diáspora ofereceram 30 pares de chuteiras e cinco pares de luvas, gesto que reforçou o espírito de união em torno do clube. “Vamos apoiar em tudo o que for necessário ao nosso Vitória do Riboque”, prometeu José Rita “Macoça”, em representação dos doadores.

Paralelamente, o clube procura investir na melhoria das infraestruturas do seu campo, com destaque para a construção de uma bancada, balneários e parque de estacionamento, sinais claros da determinação em devolver ao Riboque o protagonismo no futebol santomense.

José Bouças