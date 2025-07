Marrocos torna-se centro de excelência na formação de treinadores francófonos com apoio da Solidariedade Olímpica

Ifrane, Marrocos – A cidade universitária de Ifrane acolheu, entre os dias 23 e 28 de junho de 2025, um curso internacional de formação para treinadores francófonos, numa iniciativa que marcou um passo decisivo para o reforço da capacitação técnica e pedagógica no seio do desporto de língua francesa. O evento foi organizado pelo Comité Olímpico Nacional Marroquino (CNOM), em parceria com a Associação dos Comités Olímpicos Nacionais de Língua Francesa (AFCNO) e a Solidariedade Olímpica.

Ao todo, 32 treinadores, oriundos de 19 Comités Olímpicos Nacionais, reúniram-se na Universidade Al Akhawayn, numa atmosfera que combina excelência académica, intercâmbio cultural e compromisso com o futuro do desporto.

“Segundo a organização, tratou-se de um investimento estratégico na qualidade dos recursos humanos que sustentam o movimento olímpico francófono”.

O programa da formação incluiu sessões teóricas, oficinas práticas e módulos sobre liderança, ética desportiva, inovação no treino e metodologias pedagógicas, com o objetivo de elevar os padrões de ensino e criar redes duradouras de colaboração entre os países participantes.

Esta ação conjunta insere-se no quadro das estratégias da Solidariedade Olímpica, que visa democratizar o acesso à formação de alto nível e reforçar os laços entre os países membros da francofonia olímpica. O CNOM, anfitrião do evento, reforça com esta iniciativa o seu papel como plataforma de excelência para o desenvolvimento do desporto em África e no mundo francófono.

“A organização considera ainda que o intercâmbio de experiências foi uma das chaves para o progresso técnico e humano no desporto. Marrocos reafirmou ali como parceiro ativo desse progresso”.

A cidade de Ifrane, com a sua paisagem inspiradora e infraestruturas modernas, transformou-se assim, durante a semana finda, no coração pulsante da formação olímpica francófona, projetando uma visão de futuro mais qualificada, inclusiva e conectada no mundo do desporto.

