Da recuperação ao sonho da Taça: Trindade está na final da Taça de STP em futebol

O Trindade Futebol Clube garantiu presença na grande final da Taça de São Tomé e Príncipe ao derrotar o Inter de Bombom por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após um encontro equilibrado e intensamente disputado. Na luta pelo troféu, os trindadenses terão pela frente o 1.º de Maio da Ilha do Príncipe.

Sem golos nos 90 minutos regulamentares, o vencedor teve de ser encontrado a partir da marca dos onze metros. Mais eficaz e determinado no momento decisivo, o Trindade levou a melhor. Depois de duas penalidades desperdiçadas pelo Inter de Bombom, coube a Grande assumir a responsabilidade do remate decisivo. O avançado não vacilou e confirmou o triunfo por 4-3, desencadeando a festa entre jogadores, equipa técnica e adeptos.

A qualificação para a final representa mais um marco no notável percurso de recuperação do Trindade Futebol Clube, que regressou recentemente ao principal escalão do futebol santomense após mais de duas décadas afastado da elite nacional.

Depois de assegurar a permanência entre os melhores, a formação trindadense alcança agora um dos momentos mais marcantes da sua história recente. A presença na final da prova-rainha do futebol nacional simboliza o renascimento desportivo do clube e abre a possibilidade de coroar, com a conquista da Taça, um percurso de superação que devolveu o Trindade ao lugar de destaque que outrora ocupou no futebol santomense.

José Bouças