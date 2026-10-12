Vitória do Riboque vence Inter de Bombom e mantém viva a luta pelo título nacional

O Vitória do Riboque continua firme na corrida ao título do Campeonato Nacional de Futebol de São Tomé. A duas jornadas do fim da competição, os riboquinos receberam e venceram este fim de semana o Inter de Bombom por 3-1, somando mais três pontos importantes na reta final da prova.

Num encontro equilibrado e muito disputado taticamente, o marcador só foi desbloqueado aos 43 minutos da primeira parte. Brather inaugurou o resultado ao corresponder de cabeça a uma excelente jogada coletiva da equipa da casa, levando o Vitória para o intervalo em vantagem.

No reatamento, os riboquinos voltaram a fazer balançar as redes. Na sequência de um canto cobrado por Jorge, do lado esquerdo do ataque, Decicley surgiu ao segundo poste para, também de cabeça, fazer o 2-0.

Pouco depois, o mesmo Decicley esteve perto de ampliar a vantagem, mas encontrou pela frente Richmond. O guarda-redes do Inter de Bombom respondeu com uma intervenção de grande nível, evitando o terceiro golo da formação da casa.

O 3-0 acabaria, no entanto, por surgir pouco depois. Mã Pleto, recém-entrado na partida, protagonizou uma excelente jogada individual pela esquerda, deixou para trás os defensores adversários e rematou sem hipóteses para o fundo da baliza.

O Inter de Bombom conseguiu reduzir nos instantes finais. Wadimilson aproveitou uma jogada de insistência na área riboquina para apontar o golo de honra da sua equipa e fixar o resultado final em 3-1.

Com este triunfo, o Vitória do Riboque passa a somar 41 pontos e mantém-se na luta pelo título nacional. Quando faltam apenas duas jornadas para o encerramento do campeonato, o 6 de Setembro segue na liderança com 43 pontos, apenas mais dois do que os riboquinos. O Caixão Grande ocupa a segunda posição, com 42 pontos, mantendo a disputa pelo topo completamente em aberto.

José Bouças