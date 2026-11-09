6 de Setembro faz a festa contida e sonha com a coroa nacional

O 6 de Setembro conquistou o título de campeão de futebol da ilha de São Tomé ao derrotar o Desportivo Ké Morabeza por 2-0, na derradeira jornada da competição. Com este triunfo, a formação militar garantiu presença na finalíssima do Campeonato Nacional, onde defrontará o 1.º de Maio, campeão da ilha do Príncipe.

Apesar da conquista, o apito final não desencadeou grandes manifestações de euforia entre jogadores e adeptos. No seio da equipa, o foco já está voltado para o derradeiro desafio da temporada.

“O nosso principal objetivo é a finalíssima. Por isso, vamos guardar a festa para o fim. Não faria sentido uma celebração exaustiva quando ainda temos um importante obstáculo pela frente”, justificou Nilton Tomé, treinador-adjunto da formação militar.

O Desportivo Ké Morabeza entrou em campo já com a despromoção ao segundo escalão do futebol nacional confirmada, mas obrigou o líder a trabalhar para assegurar a vitória. O 6 de Setembro, que dependia apenas de si para conquistar o título, só encontrou a tranquilidade na segunda parte.

O marcador foi inaugurado pelo recém-entrado Castro, que correspondeu da melhor forma a uma assistência magistral do capitão Tinho.

Pouco depois, a equipa orientada por Tó Adão dispôs de uma grande penalidade, assinalada após falta sobre o avançado Fred. No entanto, Tinho não conseguiu ampliar a vantagem, permitindo a defesa do guarda-redes Léo.

O golo da confirmação surgiu já nos minutos finais. Agro apareceu na grande área para empurrar a bola para o fundo das redes e selar o triunfo por 2-0.

Com a vitória e a consequente conquista do campeonato da ilha de São Tomé, somando 49 pontos, jogadores e equipa técnica concentram agora todas as atenções na finalíssima do Campeonato Nacional, frente ao 1.º de Maio da ilha do Príncipe, encontro que decidirá o novo campeão nacional.

José Bouças