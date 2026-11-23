O Primeiro de Maio é o novo campeão nacional de futebol de São Tomé e Príncipe. Depois de perder por 2-0 na primeira mão, a formação da Região Autónoma do Príncipe protagonizou uma extraordinária reviravolta ao vencer o 6 de Setembro por 3-0, no Estádio Nacional 12 de Julho, conquistando assim o título nacional.

Mal soou o apito final, a festa tomou conta do recinto. Jogadores, equipa técnica e adeptos celebraram efusivamente a conquista, enquanto a taça circulava pelo estádio sob aplausos, cânticos e manifestações de alegria.

Determinada a inverter a desvantagem trazida da primeira mão, a equipa principense entrou forte na partida e cedo mostrou ao que vinha. O primeiro golo surgiu na sequência de um livre cobrado pela ala esquerda. O guarda-redes do 6 de Setembro, Mão Branco, não conseguiu afastar o perigo e Jaymilson apareceu oportuno para inaugurar o marcador.

Embalado pelo apoio dos adeptos e aproveitando as fragilidades da defesa adversária, o Primeiro de Maio continuou a pressionar e chegou ao segundo golo por intermédio de Tó, reacendendo a esperança da formação principense.

O momento decisivo surgiu pouco depois. Numa jogada de belo recorte técnico, Jaymilson voltou a aparecer em evidência. O avançado, que enverga a camisola número 16, não desperdiçou a oportunidade e assinou o 3-0 que consumou a cambalhota no marcador e na eliminatória.

Na segunda parte, o 6 de Setembro teve a possibilidade de relançar a discussão do título, mas desperdiçou uma grande penalidade. Chamado à cobrança, o capitão Tinho não conseguiu bater o guarda-redes adversário, falhando o golo que levaria a final para prolongamento.

Com um resultado agregado de 3-2 nas duas mãos, o Primeiro de Maio confirmou a conquista do campeonato nacional e escreveu mais uma página de sucesso na sua história.

Em destaque esteve Jaymilson, autor de dois golos na final e melhor marcador da competição, com um total de 22 golos apontados ao longo da temporada.

A conquista reforça igualmente a supremacia recente da Região Autónoma do Príncipe no futebol santomense. O título nacional volta a ficar na ilha, confirmando a competitividade e a qualidade das equipas principenses.

Além do troféu, o campeão recebeu da Federação Santomense de Futebol um prémio de 200 mil dobras, o equivalente a cerca de oito mil euros.

No próximo sábado, o Primeiro de Maio volta a entrar em campo para disputar a final da Taça de São Tomé e Príncipe frente ao Trindade Futebol Clube, na derradeira oportunidade para conquistar a dobradinha.

Caso vença, a formação principense encerrará a época da melhor forma possível, repetindo o feito alcançado pelos Operários do Príncipe na temporada passada e confirmando uma fase de ouro para o futebol da Região Autónoma do Príncipe.

José Bouças