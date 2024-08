Fausta Fonseca uma palaiê que dignifica a mulher africana

O dia da mulher africana 31 de Julho, passou despercebido em São Tomé e Príncipe. Batalhadoras, as vendedoras de peixe e de frutas, as chamadas palaiês representam a par da agricultura a principal actividade geradora de rendimento das mulheres santomenses.

Elas são normalmente o principal pilar da família santomense. São chefes de família, guerreiras que sustentaram e sustentam as diversas gerações que formaram a nação santomense.

FOTO : Atum vendido pela palaiê Fausta

Fausta Fonseca, é uma delas. Uma palaiê que apostou no peixe para empreender. No dia da mulher africana, Fausta Fonseca esteve no mercado de Bobô Fôrro. Vendeu dois peixes (atum), que pesaram mais de 80 quilos cada um. O supermercado CKADO comprou o pescado. Fausta Fonseca e uma colega fizeram as contas através da calculadora de um telemóvel.

FOTO : Fausta e a colega calculam o valor do atum vendido

No final do cálculo a colega disse para Fausta…” Borra diêro…” Pois a venda dos dois peixes rendeu mais de 70 mil dobras (mais de 2800 euros) para a palaiê Fausta Fonseca.

«Para o dia de hoje agradeço a Deus por este valor», respondeu Fausta Fonseca.

A batalha do dia a dia é muita, e Fausta Fonseca não sabia que 31 de julho é o dia da mulher africana. Considerou que é um dia em que as mulheres devem reforçar mais a batalha pela conquista do pão para a família.

Peixe é um recurso natural abundante em São Tomé e Príncipe. Um potencial que incentivou o espírito empreendedor de Fausta Fonseca. «Tenho botes e canoas. Tenho 13 pescadores que trabalham comigo. Criei emprego para os jovens de Pantufo», afirmou.

É habitante da Vila de Pantufo. A frota de canoas dá emprego aos jovens. Fausta acredita no potencial da pesca em África, e desaconselha o êxodo migratório que se regista em São Tomé e Príncipe.

«Há essas viagens de agora… mas há muita gente que prefere ficar aqui e batalhar. Trabalha-se e aos poucos se progride», precisou.

A palaiê acredita que com os pés firmes na areia das praias de São Tomé, a pesca garante o futuro sustentado do país. «Porque nessa corrida para fora, a verdade é que o dinheiro de lá (Europa) a ser utilizado aqui, dá para alguma coisa. Mas a usá-lo lá fora (Europa), acaba por ficar todo por lá...», alertou.

Mãe de 3 filhos, Fausta Fonseca, lidera o comércio de peixe, um recurso que no futuro, a mulher africana pretende que seja transformado localmente e com valor acrescentado.

Abel Veiga