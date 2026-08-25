Destaques Governo condoído com a morte da professora Fernanda Pontífice By Téla Nón Posted on 25 de Agosto de 2026 Related Items:destaque Recommended for you Homenagem Póstuma da Universidade Lusíada de STP à Professora Fernanda Pontífice BASTA consternado com o falecimento da professora Fernanda Pontífice Fórum Nacional do Turismo 2026 revela aumento do fluxo de visitas e a aprovação do destino pelos turistas FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ