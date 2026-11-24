A propósito da recente detenção pela Polícia Nacional de quatro indivíduos por suspeita de extração ilegal de inertes, no caso em concreto a areia, importa esclarecer o que diz a Lei n.º 9/2020 que aprova o Regime Jurídico de Exploração e Extração de Inertes em STP.

Antes de mais, convém clarificar que não se trata de “roubo de areia” em sentido técnico, como muitos cidadãos costumam dizer. No Direito Penal, o crime de roubo exige violência ou grave ameaça contra a pessoa. Já a retirada não autorizada de areia enquadra-se, consoante o caso concreto, como ilícito ambiental, usurpação de bens do domínio público. E já agora, a detenção realizada pelos agentes da Polícia Nacional, não significa automaticamente que os indivíduos estão condenados, há várias fases a serem observadas e sendo que em virtude do princípio de contraditório terão também direito a defesa.

Em síntese, a extração de areia em STP só é legal mediante licença, para quantidades superiores a 500 m³, ou autorização, para quantidades inferiores a 500 m³, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 9/2020. Entre os vários requisitos ou documentos obrigatórios exigidos para a atividade de exploração e extração de areia constam o estudo geológico e geotécnico da área a explorar e o estudo de impacto ambiental, conforme o artigo 20.º do mesmo diploma.

No caso em apreço, mesmo partindo da hipótese de a extração se destinar a consumo próprio ou venda em pequena escala, a lei mantém exigências claras. É permitida a retirada de pequenas quantidades de areia em propriedade privada até 20 m³, mas a lei continua a exigir pedido prévio e autorização da autoridade competente nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 9/2020.

Importa realçar que a lei classifica as infrações em leves, graves e muito graves. Se os alegados infratores que foram detidos pela Polícia Nacional não possuírem licença ou autorização da entidade competente, o caso pode ser enquadrado como infração grave e a coima vária entre 25.000,00 e 75.000,00 dobras como determina o n.º 2 do artigo 74.º. Ficando ainda sujeitos igualmente ao pagamento de indemnização por dano ambiental de acordo com a Lei de Base do Ambiente (Lei n. º10/1999, atualizada pela Lei n.º 7/2026). E se existir matéria de grave dano ambiental pode ainda existir a respetiva responsabilidade penal de conformidade com o Código Penal (Lei n.º 6/2012, alterada e republicada pela Lei n.º 15/2021).

Por fim, duas notas a reter:

Igualdade na aplicação da lei: A fiscalização e a responsabilização devem cumprir o princípio da igualdade consagrado no artigo 15.º da Constituição da República (Lei n.º 1/2003), sem discriminações nem tratamentos seletivos.

Conservação ambiental e alternativas construtivas: O Estado precisa de estudar e viabilizar alternativas sustentáveis à areia para quem pretende construir, reduzindo a pressão sobre este recurso. Hoje mais do que nunca tendo todo o território de STP classificado como Reserva Mundial da Biosfera temos todos que fazer um esforço para conservação e preservação ambiental, todavia, é preciso de igual modo, perceber que os cidadãos precisam de construir e para o efeito precisam de ter matéria prima, temos que encontrar um equilíbrio entre a preservação ambiental e a dignidade da pessoa humana.

São Tomé, 23 de novembro de 2026

Carlos Barros Tiny