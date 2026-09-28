MLSTP agendou a celebração da vitória eleitoral para esta tarde

Os resultados oficiais das eleições legislativas, autárquicas e regionais de domingo 27 de setembro deverão ser divulgados nas próximas horas pela Comissão Eleitoral Nacional.

No entanto, os dados das actas das mesas de voto divulgados pelos órgãos de comunicação social durante a noite eleitoral apontam para uma vitória clara do MLSTP nas eleições legislativas.

O Téla Nón apurou que a direcção do maior partido da oposição já agendou para a tarde de segunda- feira a realização de uma manifestação pública para celebrar a vitória nas eleições legislativas.

No que concerne às eleições autárquicas na ilha de São Tomé, os números divulgados pela comunicação social indicam que o partido liderado por Américo Barros pode ter conquistado a câmara distrital de Mé-Zochi, o segundo distrito mais populoso do país. Uma autarquia que há mais de 20 anos fugiu das mãos do MLSTP.

O partido da independência terá também recuperado a autarquia de Cantagalo, o quarto mais populoso do país, e de Lembá, que preenche a região norte da ilha de São Tomé.

Aguarda-se a todo o momento, pela divulgação dos resultados oficiais e credíveis, pelo órgão competente, a Comissão Eleitoral Nacional.

Abel Veiga