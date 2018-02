Três empresas brasileiras na lista das 200 mais limpas do mundo

As organizações As You Sow e Corporate Knights lançaram a quarta atualização do Carbon Clean 200 ™ (Clean200 ™), uma lista das 200 maiores empresas de capital aberto que obtêm receitas significativas de energia limpa. No primeiro ano e meio de desempenho, as empresas da Clean200 geraram um retorno total de 32,1%. Isso é quase o dobro dos 15,7% do índice de combustíveis fósseis do S&P 1200 Global Energy Index.

“É interessante que o Clean200 tenha conseguido quase duplicar o desempenho das ações das empresas de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 18 meses, dado o aumento geral dos preços do petróleo durante esse período”, comentou Toby Heaps, CEO da Corporate Knights e co-autor do relatório . “Enquanto as empresas de energia renovável estão mantendo seu desempenho, a diferença está sendo conduzida por empresas nos negócios de eficiência energética”.

As empresas brasileiras que integram a lista são São Martinho SA, Weg SA e CPFL Renováveis. As 10 primeiras colocadas são Siemens Ag, Toyota Motor Corp, Schneider Electric Se, Abb Ltd, Panasonic Corp, Vestas Wind Systems, Bombardier Inc, Innogy Se, Sse Plc, Emerson Electric Co. Os 10 principais países com empresas na lista incluem China (68), Estados Unidos (35), Japão (21), Alemanha (9), Coreia do Sul (7), Índia (7), Suécia (5), Canadá (5) com a Dinamarca, Irlanda, Espanha e Reino Unido empatados com quatro empresas cada.

Esta é a primeira lista Clean200 de 2018 e atualiza a edição do terceiro trimestre de 2017. Ela inclui empresas envolvidas no fornecimento de produtos, materiais e serviços relacionados à eficiência energética. A lista continuará a ser atualizada regularmente para fornecer uma alternativa para investidores que buscam mudar sua exposição de energia antiga para energia nova.

“As forças do mercado continuam a mostrar que a nova economia de energia não é apenas um setor em crescimento, mas continua a superar a energia baseada em combustíveis fósseis. Estamos testemunhando a “Grande Transição” que foi predita”, disse Andrew Behar, CEO da As You Sow e co-autor do relatório. “Independentemente da política, os investidores parecem estar seguindo o dinheiro”.

O Clean200 classifica as maiores empresas de capital aberto em todo o mundo por suas receitas totais de energia limpa avaliado pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Para ser elegível, uma empresa deve ter uma capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão (final do quarto trimestre de 2017) e obter mais de 10% da receita total de fontes de energia limpas. A lista exclui todas as empresas de petróleo e gás e utilitários que geram menos de 50% do seu poder a partir de fontes renováveis, bem como as 100 principais empresas de carvão medidas por reservas. A lista também exclui empresas que lucram com a fabricação de armas, o desmatamento tropical, o uso de mão-de-obra infantil e / ou forçada e as empresas que se envolvem em lobbying climático negativo.

A metodologia e a lista usadas para desenvolver o Clean200 podem ser baixadas em www.clean200.org.

Ações das empresas listadas na Clean 200 mostram um desempenho superior às ações das empresas de combustíveis fósseis (S&P Global 1200 Energy)Análise Financeira (16 de agosto de 2017 – 31 de dezembro de 2017)

Fonte: Bloomberg

As You Sow é uma organização sem fins lucrativos que promove a responsabilidade corporativa ambiental e social por meio do advocacy junto a acionistas e da construção da coalizão. www.asyousow.org.

Corporate Knights é uma BCorp de pesquisa e mídia que procura fornecer informações que capacitam as pessoas a aproveitar os mercados para um mundo melhor.www.corporateknights.com

** As You Sow e Corporate Knights não são conselheiros de investimento nem fornecemos planejamento financeiro, conselho legal ou tributário. Nada no Carbon Clean 200 Report deve constituir ou ser interpretado como uma oferta de instrumentos financeiros ou como conselho de investimento ou recomendações de investimento.

