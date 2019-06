EuroAtlantic reuniu o conselho de administração para analisar o “caso” STP-Airways

Comunicado do Conselho de Administração da euroAtlantic airways relacionado com a sua participação acionista no capital da companhia STP AIRWAYS de São Tomé e Príncipe.

Na sequência da notícia do Jornal Económico de 08 de Junho de 2019 às 19:54h referente à operação para São Tomé e Príncipe, amplamente difundida na comunicação social nacional e internacional, a euroAtlantic airways vem esclarecer e corrigir a informação veiculada:

1/ A euroAtlantic airways é o maior accionista da STP Airways e gestora designada nos Estatutos da sociedade;

2/ Desde a constituição da STP Airways que tem sido a euroAtlantic Airways a prestar todo o apoio logístico e financeiro, tendo financiado inclusive a tesouraria da sociedade, apesar da dívida que o Estado de São Tomé e Príncipe tem para com a euroAtlantic Airways há mais de 12 anos, no montante de EUR 625.334,73;

3/ A STP Airways viu estendida a concessão do handling em 2018 por um período de 2 anos, conforme carta recebida do Governo de São Tomé à data;

4/ Ao contrário do transmitido na notícia, houve incumprimento, mas por parte do Estado de São Tomé ao insistir em retirar o handling à STP Airways antes do prazo previsto, i.e. 2020;

5/ A euroAtlantic airways, enquanto accionista e gestora, há vários anos que recomenda a não separação das atividades aérea e handling. De qualquer forma, se os demais acionistas assim o entenderem, está disponível em sair de accionista e gestora desde que salvaguardados os seus interesses, com as devidas compensações, acrescido do pagamento da dívida de 12 anos do Estado de São Tomé.

6/ Não podemos deixar de referir o impacto comercial negativo na STP Airways que esta notícia está a provocar, tendo sido já recebidos inúmeros contactos por parte de agências de viagem, operadores turísticos e passageiros que, face à notícia enganadora de que a operação terminaria em Outubro, pretendem o reembolso dos bilhetes já adquiridos. Convém aqui cabalmente esclarecer que não existe qualquer acordo entre o Estado são-tomense e a euroAtlantic airways: o que existe é um contrato de aluguer de aeronave (esse sim a terminar em Outubro 2019) entre STP Airways e euroAtlantic airways, contrato esse que foi assinado pela gestão da STP Airways. A gestão da STP Airways poderia ter alugado outra aeronave se houvesse melhores ofertas no mercado;

7/ A STP Airways continuará a voar independentemente de alguma alteração acionista que possa ocorrer, é uma marca bem aceite no mercado e que cumpre e continuará a cumprir os seus compromissos com os Tour Operadores, Agentes de Viagens e demais clientes;

8/ Prestados os devidos esclarecimentos, a euroAtlantic airways remete para fórum próprio as matérias referentes à sociedade STP Airways, seus acionistas e gestores;

9/ Como informação final, gostaríamos de realçar o bom entendimento com todos os Governos que passaram por São Tomé nos últimos 11 anos. Somente agora, com o Governo atual, é que a STP Airways se defronta com este problema e que, poderá ter repercussões muitos negativas para a economia do país.

Lisboa, 12 de Junho de 2019

Tomaz Metello

Presidente do Conselho de Adminitra