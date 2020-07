Covid-19 provoca crise grave na produção e comercialização do cacau em São Tomé

Está a vista um dos grandes impactos da Covid-19, sobre a economia nacional, mais concretamente na produção e comercialização do cacau.

Há 20 dias que milhares de agricultores santomenses, perderam a oportunidade de vender a sua produção de cacau convencional.

Pedro Almeida, proprietário de 3 hectares de terra na roça Monte Estoril, procurou o Téla Nón, para denunciar a crise que está a ameaçar a sobrevivência de milhares de agricultores santomenses.

A empresa SATOCAO, maior compradora de cacau convencional de São Tomé, suspendeu a compra do produto nas parcelas dos agricultores.

«Há 20 dias que a SATOCAO deixou de comprar o cacau. Tenho muito cacau maduro, mas não posso fazer mais nada…. O pessoal da SATOCAO que esteve há 20 dias na roça, disseram-nos que era o último dia que estava a comprar o cacau», explicou o produtor de cacau Pedro Almeida.

Segundo o agricultor, a decisão da SATOCAO em suspender a compra do cacau lançou caos no seio das famílias dos agricultores. «A pobreza…a carestia está a explodir no meio rural…», desabafou Pedro Almeida.

O agricultor manifestou revolta pelo facto da empresa SATOCAO, não ter dado até o momento qualquer explicação aos agricultores. Pedro Almeida contestou também o facto de o Governo não ter pronunciado até o momento, sobre um assunto que está a arruinar a economia nacional.

O Téla Nón contactou a direcção da empresa SATOCAO, e recebeu do director a seguinte resposta: «Não falo nada sobre esta situação que se passa na empresa, porque não tenho orientação superior para o fazer».

O Téla Nón buscou explicações no Ministério da Agricultura, e contactou Hermenegildo Espírito Santo, Director da Agricultura. «Nós fomos alertados pela SATOCAO, que alegou ter falta de liquidez para comprar o cacau», afirmou o Director da Agricultura.

Na conversa com o Téla Nón, o director da agricultura, acrescentou que segundo a direcção da empresa SATOCAO, «por causa da Covid-19 há uma redução drástica da compra do cacau no mercado europeu. A SATOCAO diz que os seus armazéns em Antuérpia estão todos cheios de cacau, sem poder vender. Por isso a empresa diz, não ter liquidez para comprar o produto aqui no país, onde também já tem acumulado um grande stock de cacau para exportar», explicou Hermenegildo Espírito Santo.

Segundo ainda a Direcção Geral da Agricultura, enquanto maior comprador nacional do cacau convencional, a SATOCAO solicitou apoio do Governo, para ser seu avalista num processo de pedido de crédito bancário na ordem de 800 mil euros, para garantir liquidez financeira e a continuidade da compra do cacau nas parcelas agrícolas de exploração familiar.

Pelo que o Téla Nón apurou a montagem financeira projectada pela SATOCAO junto ao banco privado ECOBANK, e com o Governo como avalista, ainda não teve sucesso. «A empresa SATOCAO diz que caso contrário suspende a compra do cacau em São Tomé, até o final do ano», frisou o Director da Agricultura.

Enquanto isso o cacau já está a apodrecer em algumas parcelas de terra. Noutras, é o rato que está a devorar todas as cápsulas maduras.

Sem qualquer rendimento, para a família, largas centenas de agricultores estão a assistir impotentes à destruição do bom cacau de São Tomé.

O impacto da Covid-19 sobre a produção do cacau é grande. Para além da SATOCAO, outras empresas santomenses que comercializam o cacau, também estão a fechar as portas.

CACSA LTD, empresa de secagem e comercialização do cacau, com sede nos arredores da Roça Água Izé, também anunciou que a partir desta segunda-feira, 27 de Julho, vai suspender a compra de cacau no país.

A CACSA LTD, que compra o produto nas diversas comunidades agrícolas da região de Água Izé no distrito de Cantagalo, através do seu director Nilton Santos descreveu a situação que se vive, como consequência do bloqueio comercial provocado pela Covid-19.

«Estamos na mesma situação…só asseguramos a compra de cacau, mas até sexta-feira 24 de Julho….A partir de segunda-feira não vamos poder comprar mais cacau…», pontuou .

CACSA LTD, garante que a pobreza vai devastar o meio rural de São Tomé e Príncipe, caso o governo não intervenha rapidamente para ajudar as empresas privadas na resolução desta crise. «Há que haver uma intervenção do governo para termos uma solução», concluiu Nilton Santos.

Apenas os agricultores filiados nas cooperativas de exportação de cacau biológico (CECAB), e de Cacau de Alta Qualidade (CECAQ-11), continuam a ter renda para as suas famílias, em função da comercialização do cacau biológico para as respectivas cooperativas.

Os agricultores que produzem o cacau convencional, são as primeiras vítimas do bloqueio a comercialização imposto pela Covid-19.

Abel Veiga