Cacau : Costa do Marfim e o Gana unem-se para defender seus interesses

Os dois países africanos e vizinhos de São Tomé e Príncipe, são actualmente responsáveis por cerca de 60% da produção do cacau que é comercializada no mercado internacional.

Na última semana, a Costa do Marfim e o Gana, lançaram um novo organismo regional, para controlo e gestão da produção e comércio do cacau. O organismo designado. “ Iniciativa Cacau Côte d ´Ivoire – Gana”, tem como objectivo principal valorizar, e proteger os interesses dos dois países no mercado internacional do cacau.

Com a sigla “ICCIG”, a organização pretende garantir uma maior concertação entre a Costa do Marfim e o Gana, dois grandes produtores mundiais do cacau, nomeadamente na fixação do preço do produto no mercado Internacional.

A parceria entre os dois países no domínio do cacau, vem sendo forjada desde o ano 2017. A nível interno, a Iniciativa do Cacau Costa do Marfim – Gana, pretende também combater o contrabando na fronteira entre os dois países.

Para evitar o contrabando do cacau, na fronteira comum, Costa do Marfim e o Gana, decidiram fixar em simultâneo, e a partir de 1 de Outubro de cada ano, o preço do cacau a ser praticado pelos produtores nos dois países.

Costa do Marfim e o Gana, definem novas estratégias para comercio interno e externo do cacau. O mecanismo criado reforça a posição dos dois países, no mercado internacional do cacau.

Tudo, numa altura em que São Tomé e Príncipe, que tem o cacau como seu principal produto de exportação, enfrenta uma crise no comercio do produto.

Há cerca de 2 meses que os produtores do cacau convencional, não conseguem vender o produto. Tudo porque a SATOCAO, empresa privada de capital franco-suíço, que começou a operar em São Tomé no ano 2010, decidiu suspender a compra do cacau. Empresa vocacionada para compra e produção do cacau, a SATOCAO anunciou falta de liquidez, e congestionamento do mercado internacional de cacau, por causa da Covid-19, como causas para a sua retirada do mercado nacional.

O Governo já anunciou a abertura de uma linha de crédito para injectar nas pequenas empresas que comercializam o cacau, de forma a reactivar o mercado interno do cacau.

Abel Veiga