Covid-19 em STP : Pobreza aumentou 7% e o desemprego continua a subir  

A pandemia da Covid -19, provocou o aumento em 7% do índice da pobreza em São Tomé e Príncipe. São dados revelados pelo Banco Central após a realização do estudo sobre o impacto da Covid-19 nas empresas, nas famílias e na economia santomense.

Gerse Espírito Santo, quadro técnico do banco central que apresentou o estudo, considerou de severo o impacto da Covid-19 sobre a economia nacional.

Segundo o estudo, o sector empresarial registou uma redução do volume de negócios na ordem de 80%. No segundo trimestre do ano, período em que se detectou os primeiros casos da Covid-19 em São Tomé, o produto interno bruto contraiu 23%. Os dados do banco central, indicam que até o final do ano, a contracção do PIB, deverá situar-se nos 5,8%.

A pandemia fez disparar a taxa de desemprego no país. «Analisamos a questão do rendimento e do emprego e constatamos que mais de 14 mil pessoas no período de confinamento foram dispensadas temporária ou definitivamente. E destas mais de 2 mil pessoas, segundo as nossas estimativas, foram despedidas», explicou Gerse Espírito Santo.

Mais de 2300 pessoas desempregadas só no segundo trimestre do ano, e o índice da pobreza conheceu grande alteração.

Segundo o banco central, o índice de pobreza que se situava nos 62,5%, estava a baixar. Mas, a Covid-19, veio interromper a tendência decrescente. «Em termos de crescimento do índice de pobreza, assistimos a um aumento de cerca de 7%, a nível nacional, o que de facto é bastante pesado para uma sociedade como a nossa», pontuou, o director do banco central.

O banco central prevê para 2021, a retoma da actividade económica e do crescimento em São Tomé e Príncipe. Mas, isso só acontecerá, se a comunidade científica mundial, descobrir uma cura para a Covid-19.

«Para o ano de 2021 já prevemos um aumento progressivo do PIB, e uma recuperação também para 2022, tendo em atenção que se consiga de facto, encontrar uma cura para a pandemia», concluiu.

Banco central apresentou o resultado do estudo feito sobre o impacto da Covid-19 na economia nacional, no dia 26 de Agosto. Data em que a instituições celebrou 28 anos sobre a sua fundação.

Abel Veiga