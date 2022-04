Combustíveis subiram e a carestia de vida também

No dia da mentira, 1 de Abril o governo são-tomense pôs verdade no preço dos combustíveis. Após sucessivas subidas do preço no mercado internacional, tinha chegado a vez de os são-tomenses sentirem o peso da crise energética que assola o mundo.

A gasolina saltou de 30 para 35 dobras, equivalentes a 1euros e 43 cêntimos. O gasóleo que custava 25 dobras o litro está a ser comercializado a 30 dobras, igual a 1 euro e 23 cêntimos.

O petróleo para cozinha e para iluminação nos dias de corte de energia eléctrica conheceu uma subida de 2 dobras, aumentou de 15 para 17 dobras, o mesmo que 0,69 euros.

Após a actualização do preço dos combustíveis, tudo aumentou no mercado nacional, começando pelos transportes até os produtos alimentares.

Abel Veiga