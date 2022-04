JDA-STP/Nigéria tenta reanimar a prospecção de petróleo na fronteira comum

Almajiri Geidam, Director Executivo e Financeiro Autoridade Conjunta para exploração de petróleo na fronteira marítima entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria, chefiou uma delegação que se reuniu com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

Segundo o director executivo, vários factores concorrem na actualidade para o renovar da esperança e de confiança nas acções da Autoridade Conjunta.

Destacou o aumento que se regista actualmente no preço do barril do petróleo no mercado internacional, e a evolução significativa das tecnologias que permitem a exploração do petróleo em águas profundas.

No entanto o director executivo e financeiro da Autoridade Conjunta-SãoTomé e PRíncipe-Nigéria, reconheceu que os projectos de prospecção e exploração de petróleo e gás levam muito tempo.

«Nigéria e São Tomé e Príncipe Interessados em levar os projectos em diante. Vão ser necessários mais furos, mais pesquisas para se avaliar os campos e ter resultados», afirmou.

Recorde-se que o primeiro leilão dos blocos de petróleo na fronteira marítima entre os dois países foi realizado no ano 2004.

O bloco número número 1 da zona conjunta, foi considerado o mais promissor, tendo sido adjudicado a empresa norte americana Chevron Texaco, que após perfuração disse não ter encontrado petróleo em quantidade comercializável.

A francesa Total também comprou direitos de participação no mesmo bloco1. Fez estudos, realizou furos, e chegou também a conclusão que não tinha petróleo em quantidade comercializável.

São Tomé e Príncipe detém 40% dos recursos da zona conjunta e a Nigéria tem 60% de direitos sobre os recursos que podem ser explorados na fronteira marítima, sejam hidrocarbonetos, ou outros, como peixe por exemplo.

Abel Veiga