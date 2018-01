François Fall surpreendeu a oposição são-tomense

A oposição são-tomense diz-se surpreendida com a partida do enviado especial do Secretário Geral das Nações Unidas, François Fall que na última semana mediou os termos de compromisso entre a oposição e o poder com vista a sanar a crise político-institucional reinante em São Tomé e Príncipe.

Segundo a oposição, François Fall abandonou São Tomé sem prestar qualquer pronunciamento público, como tinha sido agendado e prometido pelo enviado da ONU. « Cerca das 17:00 horas( de quinta – feira 25 de Janeiro), o Senhor Representante Especial das Nações Unidas voltou a negociar com a oposição uma nova alteração dos termos do compromisso apresentado, que iria ser submetido ao Governo na última audiência com este órgão, e cujos resultados nos seriam transmitidos através de uma declaração pública. Infelizmente, fomos surpreendidos com a sua partida, na mesma noite, e a tomada de posse dos juízes do dito Tribunal Constitucional na manhã de sexta-feira», explicou o maior partido da oposição o MLSTP, numa conferência de imprensa.

A oposição manifesta-se surpreeendida com François Fall, quando desde quarta – feira 24 de Janeiro, encetou várias rondas negociais sob coordenação do enviado especial da ONU, com vista a resolução da crise político-institucional. «Na quarta-feira última, a saída do encontro com o Senhor Presidente da Assembleia Nacional, o Senhor Representante Especial das Nações sublinhou a necessidade do respeito pela Constituição e apelou a todas as partes, incluindo a maioria parlamentar e a oposição, para encontrarem um compromisso que evitasse a deterioração da situação. A sessão da tarde do mesmo dia, foi inconclusiva, pois, não se registou qualquer avanço. Entretanto, durante a noite de quarta-feira, foi solicitada à oposição a elaboração de um compromisso que permitisse ao Senhor Representante Especial das Nações Unidas fazer avanços no processo negocial», detalhou a oposição.

Os partidos da oposição dizem que elaboraram o compromisso, contendo condições prévias que deveriam ser atendidas pelas Naçºoes Unidas em concertação com outros parceiros incluindo o próprio Governo. « Ao meio dia de quinta-feira, este compromisso foi apresentado ao Senhor Representante Especial das Nações Unidas, e negociado com o mesmo, ficando implícito que as condições prévias na nossa proposta mereceriam diligências das Nações Unidas junto a outros parceiros e ao Governo no sentido da sua concretização. Referimos concretamente a auditoria ao sistema informático do recenseamento de raíz, o acesso à Comunicação Social pública, o respeito pelo Estatuto da Oposição e a reforma dos tribunais».

A oposição diz que a viagem de François Fall na noite de quinta – feira sem o prometido pronunciamento público, tipo balanço da sua missão de mediação, surpreendeu a todos. « Lamentamos a viagem do Senhor Representante Especial das Nações Unidas, sem qualquer declaração final à imprensa».

A surpresa de François Fall, foi seguida por mais uma desta feita por parte do Governo. « Ficamos, igualmente, surpreendidos, com o teor do comunicado de imprensa do Governo que não reflecte o espirito que norteou as negociações e tenta, mais uma vez, distorcer os factos perante a opinião pública nacional e internacional».

A oposição considera o emposssamento dos juízes do novo Tribunal Constitucional como sendo um acto ilegal. « Repudiamos a atitude antidemocrática do poder que, desrespeitando a missão de bons ofícios do Senhor Representante Especial das Nações Unidas e os princípios elementares de qualquer negociação, contra tudo e todos, avançou com a cerimónia ilegal de posse dos cinco juízes».

O partido líder da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP, detalha num comunicado lido numa conferência de imprensa, todos os contornos das negociações que decorreram na última semana sob a mediação do enviado da ONU Françoi Fall, com vista a resolução da crise político institucional no país.

Para a oposição a constituição do Tribunal Constitucional Autónomo ferida de inconstitucionalidade, segundo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, não é a causa da actual crise. Ao enviado da ONU foram apresentados diversos aspectos da crise instalada em que a questão do Tribunal Constitucional é apenas mais um.

Pode ler o comunicado da oposição para inteirar-se sobre os meandros da problemática – Declaração do MLSTP sobre negociações

