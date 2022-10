Representante do Secretário Geral da ONU veio para ajudar no desanuviamento

As Nações Unidas, querem contribuir no desanuviamento da tensão pós – eleitoral que se instalou no país.

Abdou Abarry, representante do secretário geral das Nações Unidas para África Central, aterrou em São Tomé, na tarde de domingo 2 de Outubro com a missão de promover o diálogo com vista a proteger a democracia são-tomense considerada como bom exemplo no contexto africano.

«Vim transmitir em nome do Secretário Geral das Nações Unidas António Guterres a mensagem de paz e harmonia às autoridades e ao povo de São Tomé e Príncipe», declarou Abdou Abarry, após encontro com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

O representante de António Guterres encorajou o país a dar sequência a aquilo que é hoje «o bom exemplo de alternância, democracia, boa governação e paz».

Segundo Abdou Abarry o Presidente Carlos Vila Nova está preocupado com a unidade e a estabilidade de São Tomé e Príncipe.

Abdou Abarry e o Secretário Geral das Nações Unidas António Guterres

O representante do secretário geral das Nações Unidas, chegou a São Tomé na véspera do inicio dos trabalhos de apuramento geral dos resultados das eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

Esta segunda feira o Tribunal Constitucional dá início ao apuramento geral e final dos resultados, incluindo a definição do número de mandatos conquistado por cada partido político nas eleições de 25 de Setembro.

Abel Veiga