ADI vê mau presságio e aposta no diálogo e no entendimento

Levy Nazaré, Secretário Geral da ADI, é o homem que dá rosto aos desafios actuais do partido, ou seja, lidera os encontros com o Presidente da República, e tenta promover diálogo e concertação, tendo em conta que o Presidente do partido, o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, já não pára no solo são-tomense.

Sem o fulgor de outros tempos, Levy Nazaré, comentou a possibilidade da ADI formar o próximo governo. Começou por falar de presságio. «O que aconteceu na Assembleia é o presságio de tudo isso. Temos 25 mandatos, o MLSTP 23, Coligação 5 e 2 para o Movimento Caué», precisou, tendo deixado claro que o seu partido não é maioria.

Recordou que as tentativas de estabelecer negociações com as outras forças políticas, acabou por fracassar. No meio de tudo isto, Levy Nazaré, garante que só há um caminho. «Independentemente daquilo que vier a suceder, independentemente de quem estiver no poder ou na oposição, acho que a mensagem do povo foi clara. E os resultados demonstram aquilo que o povo são-tomense quer. Já que o povo é quem mais ordena na democracia, o povo quer que os são-tomenses sentem, dialoguem, e se entendam», sublinhou.

Leitura inteligente da ADI, em relação à expressão popular que ditou, segundo Levy Nazaré, a necessidade do diálogo e a concertação voltarem como antes dos últimos 4 anos, a serem a base da convivência política e da governação em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga